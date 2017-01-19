ألمانيا : مكتب الهجرة و اللاجئين لا يتحقق من هواتف طالبي اللجوء .. رغم الحيل التي يستخدمونا لتزوير هوياتهم ( فيديو )

قالت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، إن مكتب الهجرة واللاجئين لا يتحقق من هواتف طالبي اللجوء على الرغم من أن هواتفهم تساعد في التعرف على هويتهم الأصلية ومن أي بلد يأتون.

وذكرت الصحيفة أن اللاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا بدون تأشيرة يستغلون الفرصة في خلق هوية جديدة لهم عبر إعطاء اسم وبلد جديد، وعبر هذه الحيلة يستطيعون خلق هوية مزورة دون أن تكشفهم الحكومة الألمانية.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن هذه الطرق التي يتبعها بعض اللاجئين ليست سراً، وسبق أن كتبت صحيفة “فيلت ام سونتاج” عن هذه الحيل التي يقوم بها اللاجئون.

وقال متحدث من مكتب الهجرة واللاجئين : “لا نقوم أثناء المقابلة بالبحث بهواتف طالبي اللجوء لكن لهم الخيار في إظهار صور أو ملفات الفيديو لإثبات قصة هروبهم ولكن “القاضي” المسؤول عن ملف كل لاجئ لا يجبرهم على ذلك”.

وانتقد رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني، أنسغار هيفيلينغ عدم تفتيش مكتب الهجرة لهواتف اللاجئين وقال: “ربما وجدنا في هاتف اللاجئ 95 في المئة من الاتصالات مع بلده الحقيقي على الرغم من أنه ادعى من بلد آخر”.

وطالب هيفيلينغ بوضع هذا الموضوع على جدول الأعمال للنقاش وقال:” لقد ناقشنا إمكانية تفتيش الهواتف النقالة بعد الهجمات الإرهابية في أنسباخ وفورتسبورغ وينبغي الآن مرة أخرى وضعها على جدول الأعمال “.

وقالت متحدثة باسم مكتب الهجرة واللاجئين: “عندما يرفض اللاجئ أن يطلع مكتب الهجرة واللاجئين على هاتفه، فلا يمكننا في إطار مسؤوليتنا الخاصة تنفيذ التفتيش من أجل التأكد من هويته”.

وأشار الرئيس السابق في اللجنة البرلمانية للشؤون الداخلية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فولفغانغ بوسباك أن تفتيش الهواتف المحمولة حاجة ملحة وينبغي القيام بذلك حتى قبل دخول اللاجئين إلى ألمانيا.

وأضاف بوسباك : “علينا عدم السماح لأي شخص لا يحمل وثيقة تثبت هويته بدخول ألمانيا، أما في حال سمحنا لهم بدخول ألمانيا لأسباب إنسانية من دون أي وثائق تحدد هويتهم، فيجب علينا على الأقل تفتيش هواتفهم المحمولة للتحقق من المعلومات من مقدم طلب اللجوء .. نحن بحاجة لمعرفة هوية من يأتون إلى بلدنا”.

مواضيع متعلقة :

لمانيا تنوي تفتيش هواتف و حسابات اللاجئين على فيسبوك

عكس السير