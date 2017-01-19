إدلب : جبهة النصر تهاجم مقرات و حواجز لأحرار الشام و تسيطر على معبر حدودي استراتيجي

هاجمت جبهة النصرة (فتح الشام) نقاط تفتيش لحركة أحرار الشام وسيطرت على معبر حدودي استراتيجي.

وقال ناشطون معارضون والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عناصر من الجبهة هاجموا نقاطاً لأحرار الشام في ريف إدلب، وسيطروا على معبر خربة الجوز مع تركيا.

وأضاف الناشطون أن سبب هجوم الجبهة هو وجود عنصر معتقل منها لدى الأحرار الأمر الذي نفاه قياديون من الحركة، ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة هذه المعلومة من مصادر مستقلة أو موثوقة.

وقال القيادي في الحركة “الفاروق أحرار” عبر حسابه في تويتر، تعليقاً على الحادثة : “مميعة الأحرار يرفضون الذهاب للأستانة لمنع عزل الجبهة واليوم أصحاب المنهج الصافي يردون الجميل بالهجوم على حواجز ومقرات الأحرار”.

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* الصورة : أرشيفية

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