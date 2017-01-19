إيران : إنهيار مبنى من 15 طابقاً في طهران .. و العشرات تحت الأنقاض ( فيديو )

انهار مبنى مؤلف من 15 طابقاً وسط طهران اليوم الخميس بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا، متسبباً بمقتل العشرات.

والمبنى الذي يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1960 يشمل مركزاً تجارياً، وكان تم إخلاؤه ليعمل رجال الإطفاء على إخماد الحريق في داخله.

وانهار المبنى خلال عملية الإطفاء، وقالت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية إن هناك العشرات من رجال الإطفاء تحت الأنقاض.

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