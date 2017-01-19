استقبال حافل للنجم الأرجنتيني تيفيز في الصين

حظي النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز باستقبال حاشد (الخميس) لدى وصوله إلى مدينة شنغهاي الصينية حيث سيدافع عن ألوان النادي المحلي شنغهاي شينهوا وسيصبح اللاعب الأغلى أجراً في العالم.

وبدا تيفيز البالغ من العمر 32 عاماً مبتسماً لدى وصوله إلى مطار شنغهاي الدولي، وقد لفّ عنقه بمنديل ألوان ناديه الجديد، إذ رافقه رجال شرطة الذين ساعدوه على تجاوز الحشود الكبيرة في المطار التي راحت تهتف “كارلوس! كارلوس!”.

وإذا كانت صفقة انتقال تيفيز من بوكا جونيورز الأرجنتيني بلغت 10.5 ملايين يورو فقط بحسب تقارير صحافية، فإن اللاعب سيتقاضى الأجر الأعلى في العالم والذي قدّرته الصحف بـ38 مليون يورو في الموسم الواحد أي أكثر بكثير مما يتقاضى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في برشلونة وريال مدريد توالياً.

وصرح أحد أنصار الفريق الصيني ويدعى يان جيانغ “آمل بأن يعيد تيفيز المجد إلى شينهوا. لا أنتظر الفوز بدوري أبطال آسيا، بل بلوغ الدور ربع النهائي كحدّ أدنى”.

ويأتي انتقال تيفيز بعد أسبوعين من صفقة انتقال البرازيلي أوسكار من تشلسي إلى شنغهاي سيبغ مقابل 60 مليون يورو.

وضمت الأندية الصينية في الفترة الأخيرة لاعبين كبار من أمثال البرازيلي هولك، والإيطالي غراتسيانو بيللي والأرجنتيني إيزيكييل لافيتزي.

يذكر أنّ الإتحاد الصيني أصدر قانوناً جديداً يتيح للأندية الصينية إشراك ثلاثة أجانب في وقت واحد هذا الأسبوع بعد أن كان العدد الأقصى هو أربعة لاعبين في السابق. (AFP)

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