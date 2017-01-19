الاتحاد الإسباني يدرس إهانات جماهير إشبيلية لسيرجيو راموس

أفاد تقرير اخباري أنّ الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد درس الشكوى التي تقدمت بها رابطة الدوري الإسباني”الليغا” ضد جماهير نادي #إشبيلية، بعد شتمها اللاعب #سيرجيو_راموس، قائد نادي ريال مدريد، خلال المباراة التي جرت الأسبوع الماضي برسم مواجهة الإياب للدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

وذكرت صحيفة “أس” أنّ الإتحاد الإسباني لكرة القدم سيدرس التقرير المقدم من رابطة الدوري الإسباني، ودراسة إمكانية توقيع عقوبات على نادي اشبيلية، كغرامة مالية وفقاً لصحيفة إيلاف ، أو إغلاق جزء من مدرجات ملعبه.

وأوضحت ذات الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد، أنّ تقرير رابطة “الليغا” قد رصد 5 مخالفات ارتكبتها جماهير إشبيلية، ضد لاعبي النادي الملكي، خاصة مدافع وقائد الفريق، سيرجيو راموس.

وكان راموس، قد سجل في تلك المباراة هدف من ركلة جزاء في مرمى إشبيلية، على طريقة “بانينكا”، ما أدى لغضب جماهير النادي الأندلسي حيث رأت أنّ الأمر يعتبر بمثابة إهانة للنادي ولجماهيره من طرف اللاعب الذي سبق له تقمص ألوان فريقها قبل الإنتقال إلى فريق العاصمة، فقامت بشتمه عبر مكبرات الصوت في الملعب، في سابقة غريبة في تاريخ الكرة الإسبانية.

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