السويد تتيح للسوريين إمكانية إنجاز معاملات لم الشمل في سفارتها بالسودان

قالت وسائل إعلام سويدية، إن السويد فتحت أبواب سفارتها في السودان أمام السوريين الراغبين بإنجاز معاملات لم الشمل إليها.

ونقلت شبكة الكومبس عن راديو “إيكوت” السويدي، أنه يتطلب على الرغب بلم الشمل، إجراء مقابلة في غحدى السفارات السويدية، حيث كانت حكومة السويد حددت 5 دول تقوم سفاراتها باستقبال السوريين، والآن أضافت إليها السودان.

وقالت وزيرة التنمية الدولية في السويد “إيزابيلا لوفين” : “من الصعب وصول السوريين إلى البعثات والسفارات التي وضعناها من أجل إتمام معاملات لم الشمل في بلدان الجوار بسبب الفيزا المفروضة عليهم، على عكس السودان”.

وتعبر السودان وماليزيا من الدول القليلة “جداً” المتبقية التي يمكن للسوريين السفر إليها بشكل مباشر دون أية متطلبات (كفيل – فيزا – …).

عكس السير