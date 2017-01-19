الصين تبدأ اختبارات جوية لأول طائرة ركاب لها

أوردت شركة الإذاعة الصينية الدولية CRI أن اختبارات جوية لأول طائرة ركاب صينية من طراز C919 ستبدأ في فبراير/شباط المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاختبارات ستبدأ بتأخير قدره ثلاث سنوات حيث كان من المقرر بدايةً أن تنطلق هذه الطائرة إلى الجو للمرة الأولى في 2013.

ووفقا للمعطيات الأخيرة نقلت طائرة الركاب المذكورة إلى مركز التجارب الجوية وسلمت لطياري التجريب في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقد انتهت الاختبارات الرئيسية لمحركات الطائرة المذكورة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وسبق أن أوردت وسائل إعلامية صينية أن كل الاختبارات الفنية ستنتهي، على الأغلب، في عام 2017 ثم ستسلم طائرة C919 لأجل استثمارها رسميا.

وتعتبر C919 مثابة مشروع أول طائرة صينية متوسطة المدى تتسع لـ158 راكبا وتستطيع تنفيذ رحلات على مسافات تصل حتى 5.5 آلاف كيلومتر. وتنفذ المشروع شركة COMAC الصينية مع إشراك شركات غربية على نطاق واسع.

وبناء على آخر المعطيات حصلت شركة COMAC على طلبيات مسبقة بحجم 570 طائرة ، كما سبق أن أوردت وسائل الإعلام الصينية أن طائرة C919 الجديدة سيبدأ استثمارها تجاريا بعد إكمال برنامج الطيران الاختباري الذي كان من المخطط أن يستغرق ثلاث سنوات.

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