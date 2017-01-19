الرئيسية » ورد الآن » المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد : تصريح بشار بأن #الاستانة مفاوضات مع ارهابيين لإلقاء السلاح دليل انه آخر من يعلم .. #روسيا وقعت على وثيقة تعترف بالثوار وبأنهم ليسوا ارهابيين

المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد : تصريح بشار بأن #الاستانة مفاوضات مع ارهابيين لإلقاء السلاح دليل انه آخر من يعلم .. #روسيا وقعت على وثيقة تعترف بالثوار وبأنهم ليسوا ارهابيين

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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