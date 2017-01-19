الرئيسية » ورد الآن » المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد : تصريح بشار بأن #الاستانة مفاوضات مع ارهابيين لإلقاء السلاح دليل انه آخر من يعلم .. #روسيا وقعت على وثيقة تعترف بالثوار وبأنهم ليسوا ارهابيين
المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد : تصريح بشار بأن #الاستانة مفاوضات مع ارهابيين لإلقاء السلاح دليل انه آخر من يعلم .. #روسيا وقعت على وثيقة تعترف بالثوار وبأنهم ليسوا ارهابيين
1 ساعة مضت ورد الآن
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قيم الخبر #الاستانة
مفاوضات مع ارهابيين لإلقاء السلاح دليل انه آخر من يعلم .. #روسيا
وقعت على وثيقة تعترف بالثوار وبأنهم ليسوا ارهابيين" data-item_date="2017-01-19T20:14:21+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغالأستانة الجيش الحر روسيا