الرئيسية » ورد الآن » المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد : الاتفاق بين #تركيا و #روسيا بوصفهم ضامنين للاتفاق .. الموضوع الرئيسي للجولة الأولى هو تثبيت وقف اطلاق النار و الحد من الخروقات

المستشار القانوني للجيش الحر أسامة أبو زيد : الاتفاق بين #تركيا و #روسيا بوصفهم ضامنين للاتفاق .. الموضوع الرئيسي للجولة الأولى هو تثبيت وقف اطلاق النار و الحد من الخروقات

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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