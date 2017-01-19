النمسا تشدد تدابير المراقبة على حدودها مع سلوفاكيا لمنع دخول اللاجئين

أعلن وزير الدفاع النمساوي، هانس بيتر دوسكوزيل، اعتزام بلاده نشر 100 جندي على حدود بلاده مع سلوفاكيا لتعزيز التدابير، ووقف قدوم اللاجئين بطريقة غير شرعية.

وأوضح دوسكوزيل في تصريحات للصحافيين، الخميس، أن حدود بلاده مع جمهورية سلوفاكيا، تستخدم كممر مهم لعبور اللاجئين بأعداد كبيرة خصوصاً بالقطارات ودخولهم إلى النمسا بطريقة غير شرعية.

وأضاف أنهم سينشرون نحو 100 جندي على الحدود، مع تكليف قسم منهم بمهام تفتيش في القطارات لتعزيز التدابير، مؤكداً أنهم يهدفون من هذا الإجراء إلى منع دخول اللاجئين إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشار الوزير النمساوي أنهم سيدعمون اللاجئين الراغبين بترك البلاد، وإعداد مراكز إيواء جديدة للاشخاص الذين لم يحصلوا على صفة لاجئ. (ANADOLU)

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