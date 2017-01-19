بالفيديو .. مزارع بريطاني غاضب يفرغ 5 أطنان من الطين أمام المحكمة

عبّر مزارع بريطاني عن غضبه من النظام القضائي الذي أغلق مكتب محاماة يمثله في قضية منازعات على ملكية أراضي على طريقته الخاصة، حيث قام بتفريغ حمولة شاحنة كاملة من الطين أمام مبنى المحكمة.

وألقت الشرطة القبض على تشارلز هيرونز (49 عاماً)، بعد أن نقل حوالي 5 طن من الوحل بجرار زراعي، وألقى بها على درجات مبنى المحكمة في مدينة ديربي حوالي الساعة 7:00 صباحاً وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وترك الجرار أمام المبنى مع ملاحظة طلب فيها من القراء البحث عن اسم شركة “سكوت آند روس” للمحاماة التي تمثله أمام المحكمة على محرك البحث غوغل.

ويقول هيرونز إنه خسر آلاف الجنيهات الاسترلينية، بعد أن قامت المحكمة بإغلاق شركة المحاماة بشكل مفاجىء، في منتصف القضية المنظورة أمام المحكمة، والتي كان طرفاً فيها، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واعترف هيرونز الذي يقيم مع زوجته وأطفاله في مدينة ديربيشاير أنه قام بإلقاء عدة أطنان من الطين أمام المحكمة، لكنه أشار إلى أنه أقدم على ذلك كجزء من احتجاج سلمي على النظام القضائي الذي اتهمه بالجشع والفساد.

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