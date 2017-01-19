بالفيديو .. مطعم يسمح لزواره بإطلاق النار أثناء انتظار الوجبات

يشعر الكثيرون بالضجر أثناء انتظار وصول وجبات الطعام في المطاعم، لكن مطعماً في ولاية أريزونا الأمريكية وجد حلاً لذلك، من خلال توفير إمكانية التسلية لزبائنه بإطلاق النار على أهداف وهمية.

وإذا كنت من عشاق الأسلحة وإطلاق النار، يقدم لك مطعم “موديرن راوند” فرصة لاختبار مهاراتك، من خلال إطلاق أشعة ليزرية على شاشة بعرض 16 قدماً، لإصابة أهداف افتراضية تتراوح بين الزومبيات ومطاردات الشرطة وسيناريوهات المعارك العسكرية، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ولجعل التجربة الفريدة واقعة قدر الإمكان، تم تصميم الأسلحة بحيث تكون مماثلة بالحجم والوزن والشكل للأسلحة النارية الحقيقية، وهي مزودة أيضاً بنظام “سي أو2″ الذي يوفر الارتداد الواقعي ورد الفعل الحقيقي للسلاح طبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فإذا كنت لا تستطيع التوقف عن التفكير بالأسلحة حتى وأنت على مائدة الطعام، فربما يكون المطعم الخيارالمناسب بالنسبة لك.

وكان مطعم “موديرن راوند” افتتح في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وهو من بنات أفكار ميتشيل سالتز الرئيس التنفيذي السابق لمصنع “سميث آند ويسون” للأسلحة، ويبدو أن الشركة لديها خطط كبيرة لهذا المفهوم المثير للجدل، مع توقعات بافتتاح ما بين 15 و20 مطعماً جديداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية على مدى السنوات الخمس القادمة.

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