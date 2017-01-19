بشار الأسد : مؤتمر الأستانة سيكون على شكل محادثات بين الحكومة و المجموعات الإرهابية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار

أعلن بشار الاسد ان اولوية محادثات استانة المرتقبة الاسبوع المقبل بين نظامه و”المجموعات الإرهابية” هي وقف اطلاق النار وذلك في مقابلة نشرت مقتطفات منها الخميس.

وقال الاسد في مقابلة مع قناة يابانية (TBS) تبث الجمعة ونشرت صفحة الرئاسة مقتطفات منها، “أعتقد أنه سيركز في البداية، أو سيجعل أولويته، كما نراها، التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك لحماية حياة الناس والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مختلف المناطق في سوريا”.

واضاف “ليس من الواضح ما إذا كان هذا المؤتمر سيتناول أي حوار سياسي”.

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