بوتين يحصل على جائزة ” سلام ” من فنزويلا

من المنتظر أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول من يحصل على جائزة هوجو شافيز الفنزويلية الجديدة للسلام، وذلك تكريماً له على دوره الكبير في الحرب الأهلية السورية “كقائد للسلام” حسبما قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء في العاصمة كاركاس.

وتعتبر روسيا من أهم حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد حيث ساعدته من خلال غارات جوية مكثفة على استعادة مدينة حلب الاستراتيجية في كانون أول/ديسمبر الماضي.

واستحدثت “جائزة السلام والاستقلال” الفنزويلية الجديدة في تشرين أول/أكتوبر الماضي كرد فعل على منح جائزة نوبل للسلام لخوان مانويل سانتوس، رئيس الجارة كولومبيا.

ولم يكن موعد منح الجائزة معلوماً حتى الآن وليس من المعروف أيضاً ما إذا كان هناك جائزة مادية.

وسميت الجائزة باسم الرئيس الفنزويلي السابق هوجو شافيز الذي دعا لـ “ثورة بوليفية” ذات صبغة اشتراكية. (DPA)

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