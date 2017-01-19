تركيا : الاتحاد الأوروبي شريك تجاري أهم بعشر مرات من أمريكا

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الخميس، إن “الاتحاد الأوروبي يعد شريكا تجاريا أهم بعشر مرات من الولايات المتحدة بالنسبة لتركيا”.

جاءت تصريحات شيمشك، في كلمة له خلال مشاركته في جلسة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في منتجع دافوس السويسرية، تحت عنوان: “مجموعة العشرين: تخطيط مسار النمو الجديد”.

وفيما يتعلق باقتصاد بلاده، أضاف: أن “تركيا تمر من طريق صعب إلا أن هذا الوضع لن يستمر كثيرا، ويستند الاقتصاد التركي على أسس قوية لم تتغير”.

وأوضح أن “50% من نسبة الصادرات التركية تتجه إلى أوروبا، و 5% إلى أمريكا؛ لذا فإن الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية لتركيا من الولايات المتحدة”.

وتطرق إلى الاتحاد الجمركي بين بلاده والاتحاد الأوروبي، قائلا: “يمكن مضاعفة حجم التبادل التجاري المتبادل خلال السنوات العشرة القادمة، ورفعه من 150 مليار دولار إلى مستوى 300 مليار دولار، من خلال تحديث الاتحاد الجمركي”. (TRT)

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