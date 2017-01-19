تركيا : القبض على سوريين اختطفوا طفلاً يمنياً و طالبوا بفدية مقدارها 3 ملايين دولار ! ( صور )

ألقت الشرطة التركية القبض على 3 سوريين، بعد يومين من اختطافهم لطفل يمني في إسطنبول، ومطالبتهم ذويه بفدية.

وسائل إعلام تركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، أمام مبنى سكني فخم في منطقة أسينورت، حيث استقبل اليمني علي حسين السورمي (63 عاماً) اتصالاً من شخص عرف نفسه على أنه من ليبيا، ويريد شراء منزل، وطلب من اليمني الذي يعمل في تجارة الموبيليا والعقارات رؤيته.

وقام اليمني بدعوة الشخص الليبي المزعوم إلى الوحدة السكنية التي يعيش فيها بمنطقة “بيليك دوزو” لرؤية البيت، ثم غادر على أن يعود لرؤيته مع زوجته، وبعد ساعات اتصل باليمني كي يقله بسيارته حيث أنه لا يملك سيارة.

وتوجه اليمني مع حفيده إلى أسينورت ليقل الرجل، وعندما وصل أشهر الرجل سلاحه بوجه ما دفعه للفرار، تاركاً حفيده خلفه في السيارة، ليتم اختطافه.

وعاد اليمني إلى منطقة الحادث بعد فترة قصيرة، ليجد السيارة فارغة، فقام بالتواصل مع الشرطة على الفور.

واتصل الخاطفون باليمني مطالبين بثلاثة ملايين دولار مقابل الإفراج عن حفيده.

ومن خلال كاميرات المراقبة، تمكنت الشرطة من معرفة رقم لوحة سيارة الخاطفين، ثم نجحوا بتحديد مكان تواجدها (قرية سيمن)، وداهموا منزل الخاطفين وقاموا بتخليص الطفل (14 عاماً).

وألقت الشرطة القبض على الخاطفين الثلاثة وهم سوريون ( ف ك 31 عاماً – م ا ت 26 عاماً – م د 24 عاماً).

عكس السير