داوود أوغلو : متخوف من التعديلات الدستورية .. و البرلمان هو العمود الفقري و درع الديموقراطية

أعرب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو عن مخاوفه من التعديلات الدستورية المقترحة التي يجري البرلمان مشاورات بشأنها حالياً.

وفي مقابلة مع صحيفة “يني شفق” اليومية، قال داوود أوغلو إنه أوصل “آراءه وأفكاره ومخاوفه” للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يدفع من أجل التعديلات التي توسع بصورة كبيرة صلاحيات الرئاسة.

وأوضح :”عندما ننظر إلى التركيبة السياسية في تركيا، فإن البرلمان هو العمود الفقري ودرع الديمقراطية … البرلمان يتضمن المجتمع كله”.

وتولى داوود أوغلو رئاسة الوزراء في تركيا لـ18 شهراً إلى أن تم عزله العام الماضي، وسط حديث عن خلاف بين النخبة السياسية.

وقال :”ينبغي أن تسير السلطة التشريعية والتنفيذية على أرضية صلبة حول مبدأ الفصل بين السلطات”.(DPA)

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