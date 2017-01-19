رئيسة الوزراء البريطانية: الخروج من الاتحاد الأوروبي تغير مهم

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس، إن بلادها تواجه فترة تغير مهمة بعد قرارها بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي وإنها بحاجة لصياغة دور جديد لها في العالم.

وأضافت ماي إن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ستخطو للأمام نحو الاضطلاع بدور قيادي جديد كمناصر قوي للأعمال وللأسواق الحرة والتجارة الحرة، بعد أن قالت في وقت سابق أن بريطانيا في حاجة لإبرام اتفاق تجارة “جريء وطموح” مع الاتحاد الأوروبي لدى خروجها منه.

وقالت “دعونا لا نقلل من شأن هذا القرار. إن على بريطانيا مواجهة فترة تغير مهمة وهو ما يعني أنه ينبغي علينا أن نخوض مفاوضات صعبة ونصيغ دوراً جديداً لأنفسنا في العالم.. وهذا يعني القبول بأن الطريق الذي نسير فيها ربما لا يكون واضحاً في بعض الأحيان.”

وأضافت أن بريطانيا بدأت مناقشة مستقبل علاقاتها التجارية مع عدد من الدول من بينها نيوزيلندا وأستراليا والهند. (REUTERS)

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