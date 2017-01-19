رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو يشدد على أهمية الحلف رداً على انتقادات ترامب

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الاطلسي الجنرال بتر بافيل أن أهمية هذا الحلف “ليست محل نقاش”، ردا على انتقادات الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الذي اعتبر الحلف منظمة “عفا عليها الزمن”.

وقال بافيل خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل “يمكن بالطبع ان نناقش حجم وعمق ووتيرة التكيف (مع التهديدات الجديدة التي تمس بامن الحلفاء) لكني اعتقد ان اهمية الحلف ليست محل نقاش”.

واضاف “انا جازم في ثقتي بان حلف شمال الاطلسي له اليوم نفس الاهمية التي كانت له في السابق مع سعيه للتكيف مع الوضع الجديد”.

اثارت تصريحات ترامب حول حلف الاطلسي وروسيا استنكارا شديدا في اوروبا حيث اتفق الحلفاء للتو على اكبر انتشار عسكري منذ نهاية الحرب الباردة ردا على تدخل موسكو في اوكرانيا وضمها شبه جزيرة القرم.

وقال ترامب في حديث الاحد لصحيفة “تايمز″ البريطانية و”بيلد” الالمانية ان الحلف “عفا عليه الزمن” لانه “لم يهتم بمسألة الارهاب”.

وكان الجنرال بافيل يتحدث في ختام لقاء للجنة العسكرية للحلف التي تضم رؤساء اركان الدول الاعضاء الثمانية والعشرين.

واكد رؤساء الاركان انهم متفقون على اهمية مواصلة الحوار على المستوى العسكري مع روسيا في اطار من التوتر الشديد بين موسكو والغرب بسبب النزاع الاوكراني.

وقال الجنرال بافيل إن “عرضنا على الطاولة وننتظر الان رد فعل موسكو”، بعد ان تحدث عن محاولاته الكثيرة منذ 2015 للتواصل مع قائد اركان الجيوش الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف.

وقالت “اتصلت بنظرائي الروس هنا في بروكسل خمس مرات على الاقل اخرها الاسبوع الماضي”.

واضاف الجنرال التشيكي انه يسعى في البدء الى وضع اسس للحوار من خلال “اعادة الحد الادنى من الثقة” مشيرا الى ضرورة مناقشة مسائل “تخفيف المخاطر” و”الشفافية” المتصلة خصوصا بالتمارين العسكرية. (AFP)

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