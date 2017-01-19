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رئيس وفد المعارضة للأستانة : حقن دماء الشعب السوري هو أولوية لذلك وافقنا على المشاركة

‏35 دقيقة مضت أخبار البلد, أهم الأخبار اضف تعليق

↓ محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات #أستانة :هدفنا من الذهاب للمفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار (TRT)

↓ محمد علوش: ذاهبون لـ #أستانة لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، وخاصة المناطق المشتعلة في وادي بردى والغوطة الشرقية وجنوب #دمشق وكافة الجبهات

↓ علوش:نحن مؤمنون أننا أصحاب حق وما نريده بناء هذا البلد وحريته وكرامته وسنسعى لتحقيق أهدافنا بأي مكان وبأي وسيلة لحقن دماء الشعب السوري

↓ محمد علوش: حقن دماء الشعب السوري هو أولوية لذلك وافقنا على اتفاقية وقف إطلاق النار والأشقاء في #تركيا ضمنوا المعارضة وروسيا ضمنت النظام

↓ محمد علوش: نظام الأسد إلى الآن لم يلتزم بوقف إطلاق النار والسبب في ذلك واضح لأن هناك شرخ كبير ما بين الداعم الإيراني والروسي للنظام

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