زوكربيرغ : تكنولوجيا ” فيس بوك ” للواقع الافتراضي ليست مسروقة

أدلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة #فيس_بوك بشهادته أمام المحكمة الاتحادية في مدينة دالاس الأمريكية ونفى اتهام شركة منافسة بأن تكنولوجيا الواقع الافتراضي لوحدة أوكولوس التابعة لفيسبوك مسروقة.

وأقامت شركة زينيمكس ميديا لألعاب الفيديو دعوى قضائية ضد أوكولوس في 2014 في الوقت الذي كانت فيه فيسبوك بصدد شراء الشركة الناشئة مقابل ملياري دولار بسبب إدعاءات بأن أوكولوس تعدت بشكل غير قانوني على الملكية الفكرية لزينيمكس.

وأبلغ زوكربيرغ هيئة المحلفين “إنني هنا لاعتقادي بأنها (الاتهامات) كاذبة ومن المهم أن أشهد بذلك. منتجات أوكولوس تستند إلى تكنولوجيا أوكولوس.” ( reuters )

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