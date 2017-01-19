زيدان يعترف بأن ريال مدريد يمر بـ ” فترة صعبة “

اعترف مدرّب ريال مدريد زين الدين زيدان بأن فريقه يمرّ في فترة صعبة بعد أن تعرّض لخسارته الثانية على التوالي أمام سلتا فيغو 1-2 على ملعبه في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا.

وكان الفريق الملكي خسر أيضاً في الدوري المحلي أمام إشبيلية السبت الماضي الذي وضع حداً لأربعين مباراة من دون خسارة لفريق العاصمة الإسبانية.

وقال زيدان “كانت المباراة غريبة نوعاً ما، خصوصاً في بدايتها”، مضيفاً “يتعيّن علينا تحليل المباراة، هناك خطأ من دون شك. لم نقم بما استعدينا للقيام به من ناحية الإندفاع خصوصاً في بداية المباراة”.

وأوضح “نمر في فترة صعبة حالياً، لكن لا يمكن أن نقدّم أي اعذار، فنحن ريال مدريد، يتعيّن علينا مواصلة العمل والتفكير بالمباراة المقبلة. أنا واثق من قدرتنا على تخطي هذه المرحلة”.

وكشف “العرض أمام إشبيلية كان جيّداً وليس النتيجة، أمّا اليوم فكانت الأمور أسوأ، لكن يجب ألاّ نقلق”.

في المقابل، اعترف لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو بأن ثقة اللاعبين تزعزعت بعد خسارتين متتاليتين، وقال في هذا الصدد “هذه الخسارة مقلقة لأن ريال مدريد لا يجب أن يخسر. السقوط أمام إشبيلية ألحق الأذى بنا”.

ويستضيف سلتا فيغو ريال مدريد في 25 الحالي إياباً ويكفيه التعادل أو الخسارة بنتيجة صفر-1 لكي يبلغ الدور نصف النهائي. (AFP)

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