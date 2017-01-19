زيدان يعترف بأن ريال مدريد يمر في ” فترة صعبة “

اعترف مدرب #ريال_مدريد زين الدين زيدان بان فريقه يمر في فترة صعبة بعد ان تعرض لخسارته الثانية على التوالي امام سلتا فيغو 1-2 على ملعبه في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كاس اسبانيا مساء الاربعاء.

وكان الفريق الملكي خسر ايضا في الدوري المحلي امام اشبيلية السبت الماضي الذي وضع حدا لاربعين مباراة من دون خسارة لفريق العاصمة الاسبانية.

وقال زيدان “كانت المباراة غريبة نوعا ما، خصوصا في بدايتها”.

واضاف “يتعين علينا تحليل المباراة، هناك خطأ من دون شك. لم نقم بما استعدينا للقيام به من ناحية الاندفاع خصوصا في بداية المباراة”.

واوضح “نمر في فترة صعبة حاليا لكن لا يمكن ان نقدم اي اعذار، فنحن ريال مدريد، يتعين علينا مواصلة العمل والتفكير بالمباراة المقبلة. انا واثق من قدرتنا على تخطي هذه المرحلة”.

وكشف “العرض امام اشبيلية كان جيدا وليس النتيجة، اما اليوم فكانت الامور اسوأ لكن يجب الا نقلق”.

في المقابل اعترف لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو بان ثقة اللاعبين تزعزعت بعد خسارتين متتاليتين وقال في هذا الصدد “هذه الخسارة مقلقة لان ريال مدريد لا يجب ان يخسر. السقوط امام اشبيلية الحق الاذى بنا”.

ويستضيف سلتا فيغو ريال مدريد في 25 الحالي ايابا ويكفيه التعادل او الخسارة بنتيجة صفر-1 لكي يبلغ الدور نصف النهائي. ( AFP )

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