” سامسونغ ” تطرح ” أندرويد نوغا ” لأجهزتها ” إس 7 ” و ” إس 7 إيدج “

قامت شركة #سامسونغ بعد أسابيع من اختبار النسخ التجريبية بطرح #أندرويد نوغا رسمياً لمستخدمي أجهزة غالكسي إس 7 و غالكسي إس 7 إيدج حول العالم.

وسيكون مستخدمو البرنامج التجريبي لأندرويد أول من يحصل على التحديث الذي سيصلهم بحجم 215 ميغابايت إضافة إلى ما كان لديهم في السابق. وبعدهم ستبدأ سامسونغ بإرساله إلى المستخدمين العاديين ، وهذا رغم إرسال سامسونغ التحديث قبل أيام من الموعد المتوقع.

لكن يبدو أن الموعد الذي أعلنته الشركة سابقا لصدور التحديث، وهو 17 يناير/كانون الثاني الجاري، يخص المستخدمين الذين لم ينضموا للبرنامج التجريبي.

كما ستقدم سامسونغ تجربة استخدام جديدة مع تحسين استخدام الإشعارات وزر القائمة السريعة وكذلك النوافذ المتعددة طبقاً لما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وسيطال التحسين عدة أجزاء من النظام مثل قائمة الإعدادات وأيضاً تخفيض حجم التطبيقات المنصبة وزيادة سرعة تحديث النظام وتثبيت التطبيقات.

والجدير بالذكر هنا أن التحديث يتم إرساله تدريجياً، حيث بدأ منذ يومين، للمستخدمين المنضمين للبرنامج التجريبي، وبعد ثلاثة أيام سيبدأ بالوصول للمستخدمين العاديين، ومن المتوقع أن يستغرق بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر ليغطي العالم بالكامل.

عكس السير