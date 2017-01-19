سولسكيار أسطورة يونايتد يرفض تدريب منتخب النرويج

رفض المهاجم الدولي النرويجي السابق اولي غونار سولسكيار تدريب منتخب بلاده لكرة القدم، مفضلا البقاء مع مولده فريق بداياته.

ولا يزال منتخب #النرويج من دون مدرب منذ استقالة بير-ماتياس هوغمو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب سوء النتائج.

وقال سولسكيار (43 عاما)، الذي يشرف على فريق مولده منذ 2015، الخميس للتلفزيون النرويجي بعد محادثات مع المسؤولين في اتحاد كرة القدم “سأبقى هنا”.

واضاف “لدي عملي وانا سعيد به، واعطيت كلمتي بأنني سأبقى هنا”.

وكان سولسكيار صاحب الهدف القاتل الذي منح فريقه مانشستر يونايتد الانكليزي الفوز على بايرن ميونيخ الالماني 2-1 في نهائي دوري ابطال اوروبا 1999.

وسبق ان رفض النرويجي الاخر ستايل سولباكن، مدرب كوبنهاغن الدنماركي، الاشراف على منتخب بلاده ايضا.

واجرى الاتحاد النرويجي اتصالات ايضا مع الاميركي بوب برادلي المقال اواخر الشهر الماضي من تدريب، سوانسي سيتي الويلزي المشارك في الدوري الانكليزي الممتاز.

ويحتل منتخب النرويج المركز قبل الاخير في ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2018 في روسيا. ( AFP )

عكس السير