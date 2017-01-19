صحيفة بريطانية تؤكد اتفاق غريزمان مع مانشستر يونايتد

ادعت صحيفة بريطانية أنّ اللاعب الدولي الفرنسي #أنطوان_غريزمان، نجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني، سينتقل في الصيف القادم إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم وبالضبط إلى نادي مانشستر يونايتد بحثاً عن تحدٍ جديدٍ.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أنّ المهاجم الفرنسي غريزمان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد حول بعض بنود العقد، خاصة راتبه الأسبوعي ورقم قميصه مع فريق “الشياطين الحمر”.

ورأت ذات الصحيفة البريطانية أنّ إدارة مانشستر يونايتد التي أنفقت قرابة الـ90 مليون جنيه إسترليني لاستعادة لاعب وسط الميدان الفرنسي بول بوغبا من نادي يوفنتوس الإيطالي، الصيف الماضي، في أغلى صفقة في تاريخ انتقالات اللاعبين، مستعدة لدفع قيمة فسخ عقد غريزمان مع أتليتكو مدريد، والتي تقدر بنحو 100 مليون يورو (86.7 مليون جنيه إسترليني).

ومعروف عن غريزمان تفضيله حمل قميص رقم “7” الذي يرتديه مع نادي أتلتيكو مدريد ومع منتخب فرنسا، وهو الرقم الذي يملك “قيمة” كبيرة” في نادي مانشستر يونايتد وفقاً لصحيفة إيلاف ، حيث حمله أساطير الفريق على غرار الفرنسي إريك كانتونا و الإنكليزي ديفيد بيكهام و البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يُشار أنّ أنطوان غريزمان، البالغ من العمر 25 عاماً، كان قد صرح في العديد من المناسبات أنه لن يغادر أتلتيكو مدريد إلّا في حال رحيل المدرب الحالي للفريق، الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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