صحيفة ماركا تحذر : برشلونة يلعب بالنار مع ميسي !

حذرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، من الهدوء الذي يتحلى به المسؤولين في نادي #برشلونة تجاه قضية تجديد عقد نجم الفريق الأول الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، مشيرة إلى أن النادي يلعب بالنار بهذا الهدوء.

وذكرت الصحيفة المقربة من نادي ريال مدريد، أن إدارة النادي الكتالوني، لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن تجديد عقد ميسي الذي ينتهي في صيف 2018.

وقالت الصحيفة المدريدية: “بدلاً من بدء جولة جديدة من المفاوضات مع ميسي، أظهرت إدارة برشلونة، سوء إدارتها بشكل مباشر، بعد سلسلة تصريحات من جانب مسؤوليها، تشكك في الدور الذي يلعبه النجم الأرجنتيني مع الفريق”.

وأضافت “عدم الحماس من جانب برشلونة في تقديم عرض جديد لميسي، تسبب في إثارة الشائعات حول مستقبله”، مشيرة إلى أن مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا مدرب برشلونة السابق، هو الأكثر ارتباطًا بالنجم الأرجنتيني في معظم الأحيان.

وبحسب الصحيفة فإن ميسي يفضل حسم مستقبله بعد معرفة موقف إدارة برشلونة من تجديد عقد لويس إنريكي، مدرب الفريق طبقاً لما نقلت صحيفة إيلاف ، لذلك فإنه ليس من المرجح إنهاء الملف في وقت قريب.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أن ميسي غير متأكد من ملامح مستقبل الفريق، في ظل غموض موقف إنريكي من التجديد، لذلك يفضل الانتظار”.

جدير بالكر أن نادي برشلونة كان قد أقال بيري جراتاكوس، مدير العلاقات المؤسسية بالنادي، بعد أن أطلق تصريحات شكك فيها بدور ميسي مع الفريق، مؤكدًا أنه بدون وجود إنييستا، ونيمار، وبيكيه، لم يكن لميسي أن يظهر بشكل جيد، وهو الأمر الذي أثار غضب ميسي الذي لم يرى في تصريحات جراتاكوس أي إساءة له.

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