عالم روسي : تنظيف مدار الأرض من النفايات أمر صعب للغاية

لن تُحل مشكلة النفايات الفضائية في المدار الأرضي في القريب العاجل. أعلن ذلك كبير الباحثين في معهد علم الفلك لدى أكاديمية العلوم الروسية ألكسندر باغروف.

وقال العالم الروسي: “من الصعب جدا اختراع جهاز أو مصيدة بوسعهما اعتراض شظية تطير بسرعة 10 كيلومترات في الثانية ، لذلك فإن مشكلة تنظيف الفضاء القريب من النفايات لن تُحل على مدى القرون القادمة”.

وكان هذا العالم نفسه قد أعلن في وقت سابق إن مشكلة النفايات قد تحول دون تطور القطاع الفضائي بعد قرن أو قرنين.

فحسب التقرير الذي أعده مركز “جونسون” الفضائي الأمريكي بلغ عدد الأجسام الاصطناعية الفضائية التي دارت بحلول شهر يوليو/ تموز الماضي في مدار حول الأرض 17 ألفاً و729 جسما وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، من ضمنها 4 آلاف و242 قمرا صناعيا عاملا وغير عامل، و13 ألفاً و487 من مراحل الصواريخ ووحدات التسريع وغيرها من المعدات الفضائية وحطامها.

وتشغل روسيا المرتبة الأولى في هذا المجال حيث تعود إليها 6 آلاف و318 جسما فضائيا. وتأتي بعدها الولايات المتحدة بـ 5 آلاف و663 جسما فضائيا. ولدى الصين 3 آلاف و779 جسما فضائيا.

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