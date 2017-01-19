علماء يعثرون على تفسير جديد لـ ” دوائر الجن ” !

أصبح لدى العلماء تفسير علمي جديد لتلك الأماكن الجرداء من الأرض في المساحات العشبية الجافة في ناميبيا وهي التي يطلَق عليها أيضا اسم “دوائر الجن”، ومن الملفت للنظر أن هذا التفسير الجديد، الذي قدمه الباحثون تحت إشراف كورينا تارنيتا من جامعة برنستون بولاية نيو جيرسي الأمريكية، يربط بين نظريتين كان أصحابهما غير متصالحين مع بعضهما البعض علميا، فيما يتعلق بتفسير هذه الظاهرة.

وحسب التفسير الجديد، فإن حشرات مثل النمل وحشرة الأرضة تساهم من ناحية في هذه الظاهرة، ومن ناحية أخرى، فإن عمليات تلقائية لأنواع من النباتات تلعب دورا آخر في تكون هذه الدوائر حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم الأربعاء في مجلة “نيتشر” العلمية البريطانية.

وتعرف هذه الدوائر المحيرة للعلماء في ناميبيا على وجه الخصوص، ويتراوح قُطر الواحدة منها من مترين إلى 35 مترا، وهي موزعة بشكل متساو نسبيا ومنتظم على المساحة العشبية، وغالبا ما يكون لدى كل دائرة ست دوائر مجاورة تحدها في العادة مساحات كثيفة النمو من العشب.

وقدم الباحث الألماني نوربرت يورجينز من جامعة هامبورج نظرية عام 2013 رأى فيها أن حشرة الأرضة التي تعيش تحت الأرض تلتهم جذور العشب المحيط بجحوره تحت الأرض، ويرجح باحثون آخرون أن تكون هذه الدوائر ناتجة عن تنظيم ذاتي من الأعشاب لمناطق نموها وأن يكون هذا التنظيم ناجما عن التنافس على الماء، وذلك حسب النظرية التي قدمها الباحثون تحت إشراف شتيفان جيتسين من مركز هِلمهولتس لأبحاث البيئة في مدينة لايبتسيج الألمانية. (DPA)

عكس السير