فيصل المقداد : سنوافق على مشاركة السعودية و قطر في مفاوضات الأستانة إن توقفوا عن دعم الإرهاب

أكد نائب وزير خارجية بشار الأسد، فيصل المقداد، أن مسألة مشاركة السعودية وقطر في مفاوضات أستانا سيتم مناقشتها بعد تخلي الرياض والدوحة عن دعم الإرهاب.

ونقل إعلام النظام عن المقداد قوله: “إن على الولايات المتحدة أن تظهر صدق نواياها في التعامل مع الحلول المطروحة والضغط على تركيا لإغلاق حدودها مع سوريا ومنع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه، وخاصة النظامين السعودي والقطري”.

وأضاف المقداد أن “كل من يريد العمل بإخلاص على حل الأزمة في سوريا ويحترم سيادتها ويحارب الإرهاب معها ويلغي مقاطعتها يمكن أن يشارك في المحادثات”.

وشدد على أن لا دور في عملية تسوية الأزمة السورية لكل من يدعم الإرهاب ‏ويسلحه ويموله.

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