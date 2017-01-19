كردستان العراق : مصرع طفل سوري و إصابة اثنين آخرين دهساً بشاحنة و هم نائمين !

تعرض 3 أطفال من النازحين السوريين للدهس بشاحنة نقل في “كلار” بكردستان العراق بعد أن انتقلوا اليها من مخيم عربت بهدف العمل، ما اسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت شبكة رووداو الكردية عن المتحدث باسم الشرطة، النقيب كارزان مجيد، قوله يوم الأربعاء، إن “الاطفال الثلاثة من النازحين السوريين الذين قدموا الى كلار عبر هذه الشاحنة، ويبدوا أنهم باتوا خلال الليل أسفل الشاحنة”.

وأضاف أنه “حينما جاء السائق في الساعة 05:30 فجراً للعمل بشاحنته، لم يعلم بوجود الأطفال الثلاثة تحتها، حيث قام بدهسهم وهم نائمون ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين”.

وتابع أن سائق الشاحنة اعتقل بموجب قانون المرور رقم 86 لعام 2004، مؤكداً أنه “تم فتح ملف تحقيق في الحادث”.

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