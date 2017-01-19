مارادونا يكشف سر تفضيله نابولي على برشلونة

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي #نابولي الإيطالي، أنّ أسطورة الفريق، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، سيتم تعيينه سفيراً عالمياً للنادي بعد تسوية مشكلته مع مصالح الضرائب الإيطالية.

وقال دي لورينتيس، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا” :” لقد تحدثنا لفترة طويلة في روما، وبمجرد أن يحل مارادونا قضاياه مع الضرائب غير المسددة، سوف يصبح سفير نابولي في جميع أنحاء العالم”.

وأبدى مارادونا سعادته بالأمر، قائلاً لذات الشبكة الإيطالية بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “أشعر أنني في بيتي بنابولي، دائماً ما شعرت بذلك، فأنا لم أخون هذا النادي أبداً”.

وأضاف :”تواجدت في برشلونة وهو ضمن أكبر الأندية في العالم، وقدم لي غاسبارت نائب رئيس النادي الكتالوني السابق وقتها عقداً لمدة 5 سنوات مع مضاعفة راتبي، ولكني كنت على خلاف مع رئيس برشلونة وقتها لويس نونيز”.

وختم مارادونا موضحاً: “لقد قلت له نابولي ينتظرني، وبالمقارنة مع المال، فأنا أفضل مطاردة كرة القدم”.

وكان المكتب الصحفي لمجلس مدينة نابولي قد أعلن أنّ حفلاً كبيراً سيقام في شهر مايو المقبل للاحتفاء بمارادونا، بمناسبة مرور 30 عاماً على قيادته الفريق إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة في تاريخ النادي.

عكس السير