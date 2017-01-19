ماليزيا ترفض إعادة جثث عناصر ماليزيين من ” داعش ” قتلوا في سوريا

أفادت الشرطة الماليزية أن جثث المسلحين الماليزيين الثلاثة الذين قتلوا في غارة على مدينة الرقة في وقت سبق هذا الشهر لن يتم إعادتها إلى ماليزيا.

وقال مدير فرع الشرطة الاتحادية الخاص محمد فوزي هارون، بحسب ما نقلت صحيفة الرياض السعودية، إن الثلاثة يعتبرون من عديمي الجنسية أمام الحكومة الماليزية، حيث تم سحب جوازات سفرهم في وقت سابق، إضافة إلى الماليزيين الذين يقاتلون إلى جانب الجماعات المسلحة في خارج البلاد.

كما أن عائلاتهم لم تقدم طلبات لإستعادتها إلى البلاد، ويعلمون أنهم قتلوا في سورية، لذلك رجح هارون أن يتم دفنهم في سوريا.

عكس السير