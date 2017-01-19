مانشستر يونايتد يسجل أضعف نسبة في ترجمة الفرص إلى أهداف

كشفت إحصائيات نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية أن نادي #مانشستر_يونايتد بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو سجل أدنى نسبة نجاح في ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد مرور 21 دورة من موسمه الرياضي 2016-2017.

وبحسب الإحصائيات، فإن نادي مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز السادس في الترتيب العام لمسابقة” البريمرليغ”، وبالرغم من تواجد السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإنكليزي واين روني والفرنسي بول بوغبا إلا انه لم ينجح سوى في بلوغ ما نسبته 32% بعدما نجح في ترجمة 12 فرصة فقط إلى أهداف من أصل 37 فرصة صنعها، وهي نسبة ضعيفة وسلبية لفريق ينافس على لقب البطل أو الوصيف.

وتأتي هذه الحصيلة لتؤكد تصريحات المدرب مورينيو الذي سبق له أن اشتكى من سوء الطالع عند تبريره لبعض نتائج الفريق السلبية التي سجلها “الشياطين الحمر” هذا الموسم وفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، إذ إن هذه الحصيلة تؤكد أن الفريق يسيطر ويقترب من مرمى المنافس لكنّ مهاجميه يعجزون على هز الشباك.

ومن اللافت للنظر أن نادي ويست هام يونايتد بقيادة نجمه الجزائري سفيان فيغولي حقق أعلى نسبة نجاح بـ 62% بعدما ترجم 18 فرصة سانحة للتسجيل إلى أهداف من أصل 29 فرصة أتيحت للاعبيه، رغم ان الفريق يحتل المركز الثاني عشر في سلم الترتيب العام.

أما نادي تشيلسي المتصدر الحالي للترتيب العام فسجل نسبة نجاح بلغت 50% ، حيث ترجم “البلوز” 18 فرصة إلى أهداف من أصل 36 فرصة متاحة، بينما حقق نادي توتنهام هوتسبيرز صاحب المركز الثاني في الترتيب نسبة نجاح بلغت 55% بتسجيله لـ 22 هدفاً من أصل 40 فرصة متاحة.

وسجل نادي مانشستر سيتي نسبة جيدة رغم نتائجه المتدهورة، والتي هبطت به إلى المركز الخامس في الترتيب العام، حيث ترجم 25 فرصة إلى أهداف من أصل 44 فرصة، أتيحت لكتيبة المدرب بيب غوارديولا لتصل إلى ما نسبته 55% .

وسجل نادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب أفضل وأعلى نسبة، بوصولها إلى 60% ، إذ ترجم 27 فرصة إلى أهداف من أصل 45 فرصة تهديفية محققة أتيحت لـ “الريدز” الذي يحتل المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.

وبدوره، سجل نادي أرسنال رابع الترتيب نسبة متواضعة، رغم أن “المدفعجية” أتيحت لهم 45 فرصة سانحة للتسجيل إلا أن مهاجمي المدرب أرسين فينغر لم يسجلوا منها سوى 22 هدفاً بنسبة بلغت 48%.

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