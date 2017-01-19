مجهولان يعتديان بالضرب و يوجهان شتائم عنصرية للاجئ سوري في ألمانيا

قالت صحيفة “هامبورغر مورغن بوست” الألمانية، إن مجهولين قاما، يوم الإثنين الماضي، بشتم لاجئ سوري ثم أبرحوه ضرباً في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الشاب السوري كان في طريقه للحديقة عندما ظهر شخصان مجهولان أمامه وقاما بتعنيفه بألفاظ عنصرية، ثم اعتديا عليه بالضرب.

واستل أحد المعتدين أداة حادة وحاول طعن الشاب الذي نجح بتفادي الطعنة ولاذ بالفرار.

وعممت الشرطة مواصفات الجناة، وقالت إن أحدهما طوله 180 سم، بدين ذو شعر أشقر ولحية متوطسة الطول، يرتدي جينزاً أزرق وسترة سوداء اللون.

أما الثاني فطوله 180 سم، نحيل حليق الذقن ذو شعر أشقر، يرتدي جينزاً أزرق وحذاء أزرق وسترة سوداء.

وتتراوح أعمار الجناة بين 16 و21 عاماً، وما زالت الشرطة تبحث عن شهود عيان للحادثة، كما طالبت من يملك معلومات حولها، الاتصال على الرقم 04161647115.

عكس السير