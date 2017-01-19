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محمد علوش: حقن دماء الشعب السوري هو أولوية لذلك وافقنا على اتفاقية وقف إطلاق النار والأشقاء في #تركيا ضمنوا المعارضة وروسيا ضمنت النظام

‏35 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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