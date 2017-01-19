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محمد علوش: ذاهبون لـ #أستانة لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، وخاصة المناطق المشتعلة في وادي بردى والغوطة الشرقية وجنوب #دمشق وكافة الجبهات
36 دقيقة مضت ورد الآن
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قيم الخبر #أستانة
لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل جدي، وخاصة المناطق المشتعلة في وادي بردى والغوطة الشرقية وجنوب #دمشق
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هاشتاغأستانة الغوطة الشرقية دمشق محمد علوش وادي بردى