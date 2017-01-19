مشعوذ أفريقي يعالج أتباعه بزيت محركات السيارات !

تعرض مشعوذ في #جنوب_أفريقيا لانتقادات شديدة مؤخراً، بعد أن تناقلت وسائل الإعلام صوراً ومقاطع فيديو لأتباعه، وهم يشربون زيت محركات السيارات بناء على نصيحته.

وتظهر الصور المنشورة على صفحة “بريت أوف كريست مينيسترز” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مجموعة من أتباع بونغاني موسيكو الذي يدّعي النبوة، وهم يشربون زيت محركات من ماركة (هافولين)، بعد أن أقنعهم أنه يساعد على شفائهم ووقايتهم من الأمراض، بحسب موقع أوديتي سنترال.

وأثارت الصور موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إن العبوة ربما تحتوي على ماء مقدس أو نوع من المشروبات الكحولية بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لكن موسيكو أكد للعديد من وكالات الأنباء التي تواصلت معه، أن ما كان أتباعه يشربونه هو زيت محركات بالفعل، لكنه لا يشكل أي خطر على صحتهم لأنه قام بأداء الصلوات عليه.

وأشار موسيكو إلى أنه لم يجر أية أبحاث حول مخاطر تناول زيت المحركات، لكنه أكد على أن التحلي بالإيمان يجعل هذا الزيت يؤدي الغرض الذي شُرب من أجله، وأداء الصلوات عليه يحوله إلى دواء شاف.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أحد المشعوذين في جنوب أفريقيا على علاج أتباعه بطريقة غريبة، فقبل أسابيع انتشرت تقارير حول مشعوذ يستخدم مبيداً حشرياً يرشه على وجوه المرضى لعلاجهم، كما سبق وأن استخدم آخرون وسائل أخرى غريبة للعلاج مثل تناول المريض للأعشاب من الأرض مباشرة أو تناول شعر رؤوسهم.

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