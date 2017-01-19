” معارضان ” عربي و كردي يزوران ” إسرائيل ” و يطالبانها بمساعدة السوريين و إقامة منطقة آمنة في الجنوب

قالت صحيفة “الحياة” إن وفداً من “المعارضة السورية” يقوم منذ الثلاثاء بزيارة الى اسرائيل بدعوة من «معهد ترومان» التابع لـ «الجامعة العبرية» في القدس، في زيارة نادرة من نوعها أثارت غضب الطلاب العرب الذين اعتبروا ان الوفد «لا يمثّل» المعارضة السورية وان في الزيارة «نوعاً من الاعتراف باسرائيل».

وبحسب صحيفة «جيروزالم بوست» الاسرائيلية فإن المعارضيْن عصام زيتون وسيروان كاجو (صحافي من اكراد سورية) رأسا الوفد للحديث عن الأزمة السورية، لكن الطلاب العرب انتقدوا وجودهما بشدة، وقال أحدهم: «ما كان عليكم طلب مساعدة اسرائيل، نحن نموت كل يوم بسببها هنا»، فسارع زيتون للدفاع عن نفسه بالقول: «يجب على العالم بما فيه اسرائيل الاطلاع على معاناة السوريين من نظامهم، نحن ننقل أصوات الذين يعانون. الشعب السوري ضعيف ويحتاج دعم كل المجموعة الدولية».

وفي معرض حديثه قال المعارض السوري، بحسب ما نقلت الحياة : «نقترح إقامة منطقة آمنة على طول الحدود مع اسرائيل» في منطقة الجولان المحتل، وطلب من اسرائيل مساعدة السوريين في إقامة «دولة صغيرة» للسوريين جنوب سورية قادرة على العيش في منأى من نظام الأسد الذي لا يمكن الاطاحة به حاليا أو استبداله».

وأضاف أن دور اسرائيل هو «تشكيل غطاء سياسي للمعارضة وإقناع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بمساعدتنا على إقامة المنطقة الآمنة وإنشاء منطقة حظر طيران في الجولان».

وقال كاجو: « إقامة منطقة حظر جوي حدودية لا تخدم فقط المعارضة ولكنها توفر الأمن لاسرائيل بعيداً من تهديدات حزب الله اللبناني وجماعات أرهابية أخرى».

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