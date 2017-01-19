نقيب المحامين في تركيا يحذر : الدستور الجديد سيحول بلادنا إلى ” سلطنة “

علق نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة اليوم الخميس على التعديلات الدستورية التي طالب الرئيس رجب طيب أردوغان بتمريرها. وقال فايز أوغلو:” في كتبنا لدينا مصطلح خاص لهذا وهذا يسمى سلطنة”.

وجاء حديثه فيما كان البرلمان يقر سريعا عدة مواد جديدة في الدستور لتعزيز الرئاسة في دستور البلاد.

وحتى الآن حصلت الـ18 مادة على أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة في الجولة الأولى من التصويت و سبعة في الجولة الثانية التي لا تزال جارية.

ومن المتوقع الموافقة على المواد النهائية بحلول مطلع الأسبوع في البرلمان حيث يحظى حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان بأغلبية.

ويدعم بعض أعضاء حزب الحركة القومية اليميني حزب العدالة والتنمية ما يمنحه الأصوات المطلوبة. غير أن الحزبين يفتقران إلى الأعداد للدفع بالإصلاح الدستوري بدون استفتاء.

ويتوقع المسؤولون الأتراك التصويت على المواد في نيسان/إبريل.

وحذر فايز أوغلو من أن هذه يمكن أن تكون “أخر انتخابات حرة”.

وقال فايز أوغلو:” سيسعى المرء للقضاء كليا على فصل السلطات” مضيفا أن النظام الجديد يمكن أن يؤدي إلى “عدم استقرار وفوضى”، غير أنه شكك في أن الاستفتاء سوف يمر. (DPA)

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