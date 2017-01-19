نيمار يتفوق على ميسي في القيمة السوقية .. و رونالدو سابعاً

على الرغم من معاناة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم برشلونة الإسباني داخل المستطيل الأخضر، إلا أنه يتفوق على نجوم كبار خارج الملعب.

فقد أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأكاديميين، أن نجم برشلونة هو اللاعب الأغلى في العالم، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب 216 مليون جنيه إسترليني.

وأجريت الدراسة من قبل مرصد “سي اي اي اس” لكرة القدم، وشارك بها مجموعة من الأكاديميين، واستندت هذه الدراسة للقيمة الحقيقية للاعبين في سوق الانتقالات.

ووفقًا للدراسة التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية ، فإن القائمة شملت لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل نيمار في الفريق الكاتالوني في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم، حيث بلغت قيمته السوقية 149 مليون جنيه إسترليني.

أما الفرنسي بول بوغبا صاحب أغلى صفقة انتقال في التاريخ بعد انضمامه إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون أسترليني، فاحتل المركز الثالث بعدما بغت قيمته السوقية 136.4 مليون إسترليني.

وحل في المركز الرابع الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الإسباني، بقيمة تبلغ 132 مليون إسترليني، متفوقا على الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الذي حل خامسا بـ 127 مليون إسترليني.

أما أفضل لاعب في العالم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد فحل في المركز السابع بعدما بلغت قيمته السوقية 111 مليون جنيه إسترليني، فيما حل زميله الويلزي غاريث بيل في المركز الرابع عشر بقيمة سوقية بلغت 73.8 مليون جنيه إسترليني.

وضمت قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم اثنين من لاعبي الدوري الإنكليزي، وهما ثنائي توتنهام هاري كين الذي بلغت قيمته 122 مليون جنيه سترليني، وديلي آلي الذي بلغت قيمته 96 مليون أسترليني.

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