هل استجاب يوفنتوس لمطالب جماهيره بإعادة شعاره القديم ؟

يبدو أن إدارة نادي #يوفنتوس الإيطالي استجابت لمطالب الجماهير الغاضبة، وأعادت بشكل مفاجئ الشعار القديم للنادي على حسابات النادي الرسمية عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وموقع النادي الرسمي بعد 24 ساعة من تبديلها بالشعار الجديد.

وكان بطل الدوري الإيطالي قد فاجأ جماهيره بإعلانه تغيير شعار النادي الحالي، حيث قد رئيس النادي أنييلي رئيس الشعار الجديد أمام وسائل الإعلام وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، قبل أن يتم الاستعانة به عبر الحسابات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى الموقع الرسمي للنادي.

ولم يتم الاستعانة بالشعار الجديد على قمصان اللاعبين، حيث كان مقرراً وضع الشعار الجديد عليه بعد نهاية الموسم الحالي وقبل انطلاق الموسم المقبل.

ولم يكشف النادي الإيطالي عن سبب إعادة الشعار القديم، لكن وسائل الإعلام الإيطالية رجحت بأن هذه الخطوة ربما تكون استجابة لغضب الجماهير التي انتقدت الشعار الجديد واعتبرت أن الشعار القديم والذي يستخدمه النادي منذ عام 2004 كان أفضل.

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