وزير الخارجية المصري يتحفظ على نية أوروبا إقامة مراكز لاستقبال اللاجئين في مصر

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريح لصحيفة “دي فيلت” الألمانية اليوم الخميس أن بلاده “تسير على الطريق الصحيح وأنه يمكن أن تطور نموذجا للتقدم، يكون مصدر إشعاع للمنطقة”.

وأجاب الوزير المصري بتحفظ على سؤال حول ما يقال عن نية الاتحاد الأوروبي بناء مراكز في مصر ليقدم المهاجرون الأفارقة طلبات اللجوء فيها “هذه تفاصيل من الأفضل تقييمها أولاً”، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال السنوات العشرين الماضية خمسة ملايين مهاجر من إفريقيا وحوالي نصف مليون سوري ونفس العدد تقريباً من العراق.

وأردف الوزير شكري أن اللاجئين تم إدماجهم بالمجتمع وحصلوا على نفس حقوق المواطن المصري كالرعاية الصحية والتعليم “لم نبنِ أي مراكز استقبال لعزل اللاجئين أو التخلص منهم”، على حد تعبيره (DW).

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