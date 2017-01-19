يديعوت أحرونوت : نائب رئيس الأركان الإسرائيلي يلتقي رؤساء أركان جيوش عربية في بروكسل

ذكر موقع “يديعوت أحرونوت” الالكتروني، أمس الأربعاء، إن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يائير غولان، التقى رؤساء أركان جيوش عربية، وكذلك مع رئيس أركان الجيش التركي، خلوصي اكار. وتابع الموقع ان غولان التقى مع رؤساء أركان جيوش عربية على هامش اللقاء السنوي لرؤساء أركان الجيوش الذي عقد في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل يومي أمس الأربعاء وأمس الأول الثلاثاء.

وفيما يتعلق باللقاء بين غولان وأكار، فإن هذا اللقاء الأول بين جنرالين إسرائيلي وتركي منذ الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين في أعقاب اعتراض سلاح البحرية الإسرائيلي لأسطول الحرية “مرمرة” لكسر الحصار عن غزة واستشهاد 10 نشطاء أتراك، في أيار/مايو العام 2010.

وناقش رؤساء أركان الجيوش خلال لقاءاتهم موضوع “الإرهاب”.

وبين المشاركين في اللقاء رؤساء أركان جيوش الجزائر ومصر والأردن ولبنان والبحرين والمغرب وتونس.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي على انعقاد اللقاء بين غولان ورؤساء أركان جيوش عربية، لكنه لم يفصح عن تفاصيل حول مضمونها. (القدس العربي)

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