400 ألف طفل سوري لم يلتحقوا بالمدارس في تركيا

قالت منظمة الأمم المتتحدة لرعاية الطفولة “اليونيسف” إن نحو أربعين في المائة من الأطفال السوريين اللاجئين في تركيا لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة، اي ما يقارب 400 ألف تلميذ.

بيد أن المنظمة أشارت من جهة أخرى إلى زيادة كبيرة في معدلات التحاق الأطفال السوريين بالمدارس في تركيا، والتي بلغت أكثر من 50 في المائة منذ حزيران/ يونيو الماضي، أي ما يقارب نصف مليون طفل.

وقال نائب المدير التنفيذي لليونيسف جستن فورسيث عقب زيارة لبرامج اليونيسف في جنوب تركيا: “للمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية، فاق عدد الأطفال السوريين الملتحقين بالمدارس التركية أولئك الذين هم خارج الدراسة”، مؤكدا أن ما يقرب من نصف مليون طفل لاجئ سوري قد التحقوا بمدارسهم في تركيا.

وأضاف “ينبغي الإشادة بهذا الإنجاز الضخم الذي حققته تركيا، ولكن ما لم يتوفر المزيد من الموارد، هناك خطر حقيقي لظهور “جيل ضائع” من الأطفال السوريين”.

وأفادت اليونيسف بأن ما مجموعه 2.7 مليون طفل سوري في أنحاء المنطقة لم يلتحقوا بالمدارس، إذ أن الجزء الأكبر منهم مازال داخل الأراضي السورية.

ويعود السبب لتخلف الأطفال السوريين في تركيا عن المدارس إلى العمل بهدف مساعدة عوائلهم مادياً، في ظل صعوبة اعتماد العائلة السورية على شخص واحد فقط لتدبر أمورها المعيشية.

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