” Xperia Projector ” .. تابلت و بروجيكتور في جهاز واحد من ” سوني “

كشفت شركة #سوني عن الجهاز الجديد Xperia Projector، الذي يجمع بين التابلت والبروجيكتور.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجهاز “إكسبيريا بروجيكتور” الجديد يقوم بعرض واجهة المستخدم لنظام تشغيل غوغل أندرويد على الأسطح المختلفة مثل الطاولة أو الجدران.

وأضافت الشركة اليابانية أنه يمكن استعمال الشاشة الافتراضية عن طريق حركات اللمس أو الإيماءات أو الأوامر الصوتية.

وعلى الرغم من أن جهاز “إكسبيريا بروجيكتور” لا يزال في المرحلة الاختبارية، إلا أنه من المقرر إطلاقه في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، ولم تفصح شركة سوني عن أية تفاصيل بشأن موعد إطلاق الجهاز الجديد أو أسعاره المتوقعة. ( DPA )

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