أجبرها زوجها على الذهاب .. هولندا : محاكمة شابة بتهمة الانضمام لداعش في سوريا و العودة لتنفيذ عمليات إرهابية ( فيديو )

أنكرت شابة هولندية التهم الموجهة إليها بالانضمام لتنظيم “داعش” في سوريا، وعودتها إلى هولندا لتنفيذ عمليات إرهابية فيها.

موقع “نو” الإخباري الهولندي قال، بحسب ما ترجم عكس السير، إن لارا أنجيلا هانسن (21 عاماً)، من مدينة زوتمير، أنكرت التهم الموجهة إليها.

وكان زوج لارا (فلسطيني) طلب منها في العام 2015 الذهاب في عطلة لتركيا، واغتنام الفرصة لمساعدة اللاجئين السوريين في المخيمات، لكنها لم تكن تدري أن زوجها سيصطحبها إلى سوريا.

وأشارت إلى أن زوجها أجبرها على الذهاب، وتحدثت عن كيفية عبورهما للحدود وذهابهما للرقة، ومن ثم إلى الموصل.

وأكملت : “استطاع والدي التواصل مع البيشمركة للمساعدة في إخراجي من الموصل”، لتعود إلى هولندا وتجد نفسها أمام محكمة روتردام.

وأضافت أنها هربت من التنظيم إلى كردستان العراق بسبب الفصائع التي شاهدتها في مناطق “داعش”، مؤكدة أنه لم تكن لديها أي نية للانضمام للتنظيم.

وقال الموقع إن لارا الآن في السجن لحين إكمال محاكمتها، إلى جانب مشتبهين آخرين بالإرهاب.

وأشار إلى أن “تمسكها بالإسلام تأثر بعد ما حصل معها”، علماً أنها اعتنقته عندما كان عمرها 17 عاماً.

عكس السير