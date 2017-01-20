أحد أشهر مجرمي و لصوص حماة .. نجاة قائد ميليشيات ” الدفاع الوطني ” في محردة من محاولة اغتيال

نجا قائد ميليشيات الدفاع الوطني في بلدة محردة بريف حماة من محاولة اغتيال مساء الخميس.

وقال مصدر أمني نظامي لوكالة الانباء الالمانية إن قائد الدفاع الوطني في مدينة محردة سيمون الوكيل نجا من محاولة اغتيال اثر انفجار عبوة ناسفة لاصقة كانت موضوعة أسفل سيارته.

وأضاف المصدر أن العبوة انفجرت بعد نزوله من سيارته امام منزله في مدينة محردة، ما أسفر عن احتراق السيارة كاملا وانفجار ذخيرة كانت بداخلها.

وتشكل قوات الدفاع الوطني في محافظة حماة الرديف الأساسي للقوات الحكومية، التي تخوض معارك مع مسلحي المعارضة على عدة جبهات.

ويعتبر الوكيل واحداً من أشهر مجرمي ولصوص محافظة حماة.

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