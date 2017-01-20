ألمانيا : إقرار قانون يسمح بالحصول على ” الحشيش ” بناء على وصفة طبية

أقر البرلمان الألماني بالإجماع، الخميس، تشريعا من شأنه السماح لبعض المرضى بتناول مخدر الحشيش، باعتباره وصفة طبية فقط.

ويمهد التصويت الطريق لبدء تطبيق القانون في مارس المقبل.

وأكد وزير الصحة الألماني هيرمان غروهي أن هذه الخطوة لا تعني تقنين الماريغوانا لأغراض غير طبية، وقال: “يجب العناية بالأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة بأفضل طريقة ممكنة”.

ويسمح مشروع القانون للنظام الصحي بتمويل وصفات الحشيش للمرضى “إذا كانت تلك هي الوسيلة الوحيدة لمساعدتهم”.

وفي السابق كان على المرضى في ألمانيا الحصول على إذن خاص لاستخدام المخدرات، وقد فعل حوالي ألف شخص ذلك.

وحتى يبدأ برنامج زراعة القنب في ألمانيا، سيتم تلبية الطلبات بالماريغوانا المستوردة. (SKYNEWS)

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