ألمانيا : تراجع الفائدة البنكية يؤدي إلى تزايد تراخيص بناء المنازل

أدى تراجع الفائدة على الرهن العقاري وقلة البدائل الاستثمارية الأخرى جراء تراجع سعر الفائدة على الودائع في ألمانيا إلى ازدهار قطاع البناء حيث تم خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2016 منح تراخيص بناء 340 ألف وحدة سكنية جديدة أي بزيادة 0ر23% عن نفس الفترة عام 2015 وذلك حسبما أعلن مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا.

وأشار المكتب إلى أن هذا العدد من تراخيص البناء هو الأعلى أيضا خلال أول 11 شهرا من سنة واحدة منذ عام 1999 وأن هذا العدد فاق بالفعل أعداد جميع تراخيص عام 2015 كله.

وأشار المكتب إلى أن أكثر الزيادات في تراخيص البناء كانت تراخيص خاصة بوحدات سكنية في مساكن جماعية و ملاجئ للاجئين حيث بلغت الزيادة في هذه المساكن 4ر125%.

وأوضح المكتب أنه وبدون حساب هذا الارتفاع الواضح في بناء نزل اللاجئين لكانت الزيادة 2ر16%.

كما أشار المكتب إلى أنه كان هناك أيضا ارتفاع في بناء البيوت متعددة الطوابق والشقق حيث بلغت الزيادة في تراخيصها 4ر27%.(DPA)

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